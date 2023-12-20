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Премьер Словакии раскрыл, куда может попасть предоставленная Киеву помощь

Премьер Словакии Фицо: часть помощи Украине оказывается на черном рынке

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Radovan Stoklasa/Reuters

Значительная часть от предоставляемой Украине помощи со стороны Запада в итоге оказывается на «черном рынке» у организованной преступности на Украине. Об этом в интервью изданию InfoVojna заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на «черном рынке», в щупальцах организованной преступности на Украине», — заявил Фицо.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западная военная помощь для Украины рискует стать проблемой для всего мирового сообщества. По его словам, отсутствие контроля за вооружениями приводит к тому, что оно оказывается на черных рынках.

Он добавил, что противостояния на региональном уровне могут перекинуться на другие государства. Лукашенко подчеркнул, что речь идет о конфликтах с использованием современных типов оружия.

Ранее Фицо заявил, что западные страны используют Украину только для того, чтобы ослабить Россию, отметив, что большинство стран Европейского союза являются «одержимыми Украиной и ненавистью к России».

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