Бои в зоне военных действий стали еще более устрашающими для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как страны Запада прекратили поставки военной помощи Киеву в нужном количестве. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Найти желающих попасть в украинскую пехоту на нынешнем этапе конфликта особенно сложно. Ослабление поддержки со стороны Запада омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими», — говорится в сообщении.

В статье также сказано, что российская армия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на полях сражений.

Как сообщала The Wall Street Journal 20 декабря, военные на Украине считают, что страна не избежит всеобщей мобилизации.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США хотят переложить свои многомиллиардные расходы для Украины на Евросоюз.

До этого португальский генерал Жуан Виейра Борхес выразил мнение, что Украина может пойти на территориальные уступки для прекращения конфликта с Россией.

Ранее во Франции заявили, что усталость европейцев от украинского конфликта сменила паника.