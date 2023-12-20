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Полиция ФРГ закрыла дело о нападении на главу партии АдГ

Полиция не нашла доказательств нападения на главу «Альтернативы для Германии»

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Global Look Press

Германская полиция не нашла доказательств нападения на главу партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллу и закрыла дело. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«Следствие не выявило каких-либо конкретных доказательств, что во время предвыборной кампании или непосредственно перед мероприятием в рамках этой кампании было совершено нападение», — заявили в полиции.

Лидеру оппозиционной немецкой партии «АдГ» Тино Хрупалле понадобилась экстренная медицинская помощь перед его выступлением на предвыборном митинге в городе Ингольштадте. По предварительным данным, кто-то из присутствующих мог вколоть ему неизвестное вещество, место прокола на теле политика уже обнаружили. Политик был выписан спустя несколько дней.

До этого в Германии заподозрили Службу безопасности Украины (СБУ) в причастности к нападению на лидера партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупаллу.

Ранее в Германии рассказали о состоянии политика Хрупаллы после госпитализации.

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