Путин отметил вклад парламентариев в развитие России

Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы и сенаторов с юбилеем Федерального собрания РФ. Глава государства выступил на заседании Совета законодателей РФ, передает РИА Новости.

«Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить <…> с 30-летием Федерального собрания Российской Федерации», — сказал российский лидер.

Накануне стало известно, что Путин 20 декабря выступит перед законодателями на заседании, приуроченном к юбилею Федерального собрания.

На встрече с членами Совета Федерации, глава государства раскрыл, когда в России были созданы ориентиры государственности.

Выступая на заседании Совета законодателей, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что сильная президентская власть в России стала вакциной от политических кризисов.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».