Белоруссия продлит безвизовый въезд для граждан ряда стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

В публикации отмечается, что Министерство иностранных дел республики внесло предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда для Латвии, Литвы и Польши. Лукашенко поддержал данное предложение, отмечает издание.

До этого литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти Литвы собираются направить в Сейм республики предложение о продлении индивидуальных ограничений для россиян и белорусов по въезду в республику.

Она добавил, что правительству придется внести это предложение, поскольку на данный момент ограничения запланированы лишь до мая 2024 года. Шимоните подчеркнула, что вряд ли к моменту истечения срока ограничений можно ожидать позитивного изменения ситуации в отношениях с России и Белоруссией.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.