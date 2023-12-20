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Белоруссия продлит безвизовый въезд для граждан ряда стран ЕС

Лукашенко поддержал продление безвизового въезда для граждан Латвии, Литвы, Польши

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал продление на 2024 год безвизового режима въезда для граждан Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

В публикации отмечается, что Министерство иностранных дел республики внесло предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда для Латвии, Литвы и Польши. Лукашенко поддержал данное предложение, отмечает издание.

До этого литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти Литвы собираются направить в Сейм республики предложение о продлении индивидуальных ограничений для россиян и белорусов по въезду в республику.

Она добавил, что правительству придется внести это предложение, поскольку на данный момент ограничения запланированы лишь до мая 2024 года. Шимоните подчеркнула, что вряд ли к моменту истечения срока ограничений можно ожидать позитивного изменения ситуации в отношениях с России и Белоруссией.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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