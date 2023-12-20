Володин сообщил о формировании правовой базы для проведения выборов президента

Необходимая правовая база для проведения открытых и конкурентных выборов президента Российской Федерации уже сформирована. Об этом в ходе заседания Совета законодателей, которое было посвящено 30-летию Федерального собрания России, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Наш кандидат Владимир Владимирович Путин своим служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить, а мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно», — сказал он.

20 декабря Центризбирком разрешил Владимиру Путину начать сбор подписей для президентских выборов и принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщало, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах пройдет в 30 российских регионах.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.