Справедливость восторжествует как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Лавров отметил, что в случаях с Украиной и Ближним Востоком наблюдается тенденция, когда Соединенные Штаты монополизируют внешнеполитические процессы, в результате чего они приносят разруху. Глава МИД РФ вспомнил ситуацию с Ливией, когда в результате американских операций потери гражданских людей исчислялись тысячами, после чего в стране произошел социально-экономический упадок.

«И там, и там, мы убеждены, справедливость восторжествует», — заявил Лавров.

20 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа.

19 декабря член парламента регионального содружества Мик Уоллес заявил, что политики из стран — членов Европейского союза несут ответственность за эскалацию украинского кризиса и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на конфликт в секторе Газа.