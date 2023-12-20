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Лавров спрогнозировал, каким будет окончание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Лавров: справедливость восторжествует как на Украине, так и на Ближнем Востоке

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Sergei Bobylyov/Reuters

Справедливость восторжествует как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

Лавров отметил, что в случаях с Украиной и Ближним Востоком наблюдается тенденция, когда Соединенные Штаты монополизируют внешнеполитические процессы, в результате чего они приносят разруху. Глава МИД РФ вспомнил ситуацию с Ливией, когда в результате американских операций потери гражданских людей исчислялись тысячами, после чего в стране произошел социально-экономический упадок.

«И там, и там, мы убеждены, справедливость восторжествует», — заявил Лавров.

20 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа.

19 декабря член парламента регионального содружества Мик Уоллес заявил, что политики из стран — членов Европейского союза несут ответственность за эскалацию украинского кризиса и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на конфликт в секторе Газа.

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