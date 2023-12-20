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Боррель назвал неправильным вопрос о возможной победе России

Глава дипломатии ЕС Боррель отказался отвечать на вопрос о победе России

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Global Look Press

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель назвал неправильным вопрос «Может ли Россия победить?», который чиновнику ЕС задали перед началом форума Sommet Grand Continent.

«Это неправильный вопрос. Правильный вопрос: что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», — приводит слова Борреля РИА Новости.

При этом дипломат признал, что Украина провалила контрнаступление, однако это, на его взгляд, должно лишь побудить Евросоюз больше помогать Киеву, поскольку победа РФ несет «огромную опасность» для европейцев.

До этого Боррель написал на своей странице в соцсети X, что в случае победы президента России Владимира Путина на Украине «европейский проект может быть безвозвратно испорчен». Он предложил европейцам «засучить рукава», чтобы избежать такого развития событий.

Ранее стало известно, что на Западе думают над последствиями для НАТО победы РФ на Украине.

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