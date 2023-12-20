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Страны Балтии договорились о единой системе таможенного контроля

Страны Балтии договорились о системе таможенного контроля для соблюдения санкций ЕС

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Латвия, Литва и Эстония договорились принять единую систему таможенного контроля и обмена информацией к концу января для якобы обеспечения лучшего соблюдения санкций ЕС против России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совместном заявлении отмечается, что три государства договорились обеспечить единый таможенный контроль, а также обмен информацией. Подобный региональный подход будет принят не позднее 31 января 2024 года.

Таможенные ведомства стран Балтии согласуют принципы подобного подхода, чтобы рассматривать ситуации в случае фиксации нелогичных путей товаров, чтобы требовать дополнительную документацию по транзиту или конечному использованию товаров, а также дополнительные декларации от производителей и экспортеров для минимизации рисков обхода санкционных мер, отмечается в документе.

До этого стало известно, что президенты стран Балтии собрались на ежегодный трехсторонний саммит между Латвией, Литвой и Эстонией в Таллине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева и ряд региональных вопросов.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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