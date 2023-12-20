Боррель подтвердил наличие двойных стандартов у ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил недовольство из-за разных позиций ЕС при оценке конфликтов на Украине и в Палестине. Об этом он заявил на форуме Sommet Grand Continent, сообщает РИА Новости.

«В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной мы теряем международное доверие», — отметил он.

Боррель обратил внимание, что в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит «на правильной стороне истории», а в вопросе ближневосточного конфликта колеблется. Он призвал привести в соответствие комбинацию принципов евродипломатии в отношении двух конфликтов.

До этого Боррель сравнил Евросоюз с магнитом для других стран. Он подчеркнул, что сотни тысяч людей хотят переехать жить в Европу из-за высоких стандартов жизни, политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности.

20 декабря стала известна дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина — НАТО.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.