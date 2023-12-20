В МИД России отреагировали на оборонное соглашение США и Финляндии

Контроль над Северной Европой переходит к США после заключения соглашения с Финляндией о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, передает ТАСС.

«Оборонное соглашение Соединенных Штатов и Финляндии означает, что контроль над северной Европой переходит к Вашингтону», — сказала она.

19 декабря стало известно, что посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Послу было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала Североатлантического альянса на своей границе, угрожающего безопасности Российской Федерации.

18 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Ранее в Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией.