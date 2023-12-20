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В Европе предрекли переговоры с Украиной на условиях России после слов Путина

Advance: Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не готова пойти ни на какой компромисс при переговорах с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Об этом сообщает хорватская газета Advance.

«Путин заявил, что Россия готова говорить с Украиной, США и Европой о будущем Украины, но будет защищать свои национальные интересы», — говорится в статье.

Согласно информации издания, Путин дал понять, что российско-украинский конфликт может завершиться лишь на условиях Москвы.

В статье указывается, что Россия не готова к компромиссам, следовательно, единственный способ вести со страной переговоры — это «закончить конфликт так, как этого хочет Москва».

Накануне Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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