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Сильную власть в России сочли вакциной от политических кризисов

Матвиенко: сильная президентская власть гарантировала суверенитет России

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сильная президентская власть в России стала вакциной от политических кризисов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Очевидно, что сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет», — сказала она на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.

Матвиенко обратила внимание, что благодаря воле президента были обеспечены условия для возвращения в состав России исторических земель. Спикер подчеркнула, что заложенные Конституцией основы устройства России как демократического государства позволили ей стать сильной и независимой мировой державой.

Накануне в СФ сообщили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента. Подробности рассказал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он уточнил, что специализированная группа начала свою работу на следующий день после принятия решения об объявлении даты выборов — 9 декабря.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».

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