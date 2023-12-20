Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведчук сравнил выступления Путина и Зеленского

Медведчук: Зеленский после выступления Путина был похож на опоздавшего ученика

close
100%
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне выступления российского лидера Владимира Путина выглядел учеником, опоздавшим на урок. Таким впечатлением поделился бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на «Смотрим.ру».

«[Зеленский] выглядел опоздавшим на урок, который не выучил», — написал политик в своей колонке.

Медведчук отметил, что Путин не презентовал себя и не избегал неудобных вопросов. Зеленский же, по мнению автора, напротив, оправдывался, ругался с журналистами, делал им замечания и занимался самопиаром.

Пресс-конференция Владимира Путина, уверен Медведчук, должна помочь украинцам сделать исторический выбор в пользу братского народа.

14 декабря Владимир Путин провел в прямом эфире пресс-конференцию по итогам года. Спустя пять дней Владимир Зеленский также выступил перед журналистами и ответил на их вопросы.

Зеленский в том числе заявил на пресс-конференции, что переговоры с Россией не являются актуальными для Киева.

Ранее Путин во время выступления по итогам года назвал украинцев братским народом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами