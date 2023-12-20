Медведчук сравнил выступления Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне выступления российского лидера Владимира Путина выглядел учеником, опоздавшим на урок. Таким впечатлением поделился бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на «Смотрим.ру».

«[Зеленский] выглядел опоздавшим на урок, который не выучил», — написал политик в своей колонке.

Медведчук отметил, что Путин не презентовал себя и не избегал неудобных вопросов. Зеленский же, по мнению автора, напротив, оправдывался, ругался с журналистами, делал им замечания и занимался самопиаром.

Пресс-конференция Владимира Путина, уверен Медведчук, должна помочь украинцам сделать исторический выбор в пользу братского народа.

14 декабря Владимир Путин провел в прямом эфире пресс-конференцию по итогам года. Спустя пять дней Владимир Зеленский также выступил перед журналистами и ответил на их вопросы.

Зеленский в том числе заявил на пресс-конференции, что переговоры с Россией не являются актуальными для Киева.

Ранее Путин во время выступления по итогам года назвал украинцев братским народом.