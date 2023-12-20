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Боррель сравнил Евросоюз с магнитом для других стран

Боррель сравнил Евросоюз с магнитом, к которому каждый хочет присоединиться

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Yves Herman/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сравнил Европейский союз (ЕС) с магнитом, к которому тянутся государства и народы. Его слова приводит РИА Новости.

«На повестке у нас расширение Евросоюза, потому что ЕС – это своего рода магнит, который притягивает государства и народы. Мы можем спорить, насколько это хорошо или нет для европейцев, но это факт: каждый хочет стать членом Евросоюза…» — заявил Боррель.

Он выказал точку зрения, что сотни тысяч людей хотят переехать жить в Европу из-за высоких стандартов жизни, политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности.

«Мы можем этим гордиться, и поэтому мы магнит», — констатировал глава европейской дипломатии.

До этого он заявил, что Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа.

«Европа в опасности. Если мы позволим президенту России Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — считает Боррель.

Ранее в ЕС договорились, как будут реформировать миграционную политику.

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