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Финны негативно отреагировали на рождественское поздравление НАТО

Iltalehti: финны обиделись на НАТО из-за ошибки в месте жительства Деда Мороза

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В Финляндии негативно отреагировали на рождественское послание НАТО из-за того, что в альянсе не знают, где именно живет Йоулупукки, финский аналог Деда Мороза и Санта Клауса. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«Грубое заявление НАТО о Санта-Клаусе потрясло финнов… По данным военной ассоциации НАТО, всем известный старик в красном, или Санта-Клаус, не живет в Корватунтури», — говорится в сообщении издания.

Альянс ранее в соцсетях опубликовал рождественское поздравление Финляндии в видеоформате. На поздравительном видео солдаты проверяют водительские права финского Санты, где указано, что местом проживания Йоулупукки является Северный полюс, и отмечено, что сами права также были выданы на Северном полюсе.

Однако, согласно финским поверьям, Йоулупукки живет в Лапландии, в Корватунтури, а в США детям рассказывают, что Санта живет на Северном полюсе.

Издание пишет, что опубликованное НАТО видео вызвало у финнов комментарии и шутки.

В январе 2023 года полиция в США отправила надкусанное печенье на ДНК-тест, чтобы доказать существование Санты.

Ранее Санта-Клаусу из фильма «Один дома» удалили раковую опухоль.

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