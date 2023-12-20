Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США хотят переложить свои многомиллиардные расходы для Украины на Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, поведение стран Запада можно охарактеризовать фразой «вор у вора дубинку украл». Она отметила, что этим занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон.

Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции режима (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского», — сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина в 2024 году сосредоточилась на создании собственного оружия. По информации источника, в США предлагают украинцам сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства своего оружия. Отмечается, что целью этого плана является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Россия согласилась на переговоры в конце 2024-го или в начале 2025 года.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.