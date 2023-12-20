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Захарова объяснила, почему Зеленский хочет продолжения конфликта с Россией

Захарова: Зеленский считает, что украинский конфликт поможет ему удержать власть

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский хочет продолжения конфликта с РФ, так как полагает, что это поможет ему сохранить пост. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он [Зеленский] воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — пояснила Захарова.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря Зеленский заявил, что переговоры с Россией неактуальны для Киева, и обвинил Москву в том, что она не заинтересована в достижении мира.

С президентом Украины согласились в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предпосылок для переговоров нет, особенно если учесть, что Киев законодательно запретил вести переговоры с российской стороной.

Ранее слова Зеленского о переговорах прокомментировали в Госдуме.

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