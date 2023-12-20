В ЦИК рассказали, когда можно подать заявки на дистанционное голосование на выборах

Граждане смогут начать подавать заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации с 29 января по 11 марта. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

При этом избирателям из Москвы не придется заранее подавать соответствующее заявление.

По словам Памфиловой, в указанные сроки избиратель также может отозвать свое заявление, если передумает участвовать в ДЭГ.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий президент России примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.