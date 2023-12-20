Захарова оценила ситуацию на поле боя для ВСУ

Ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неутешительная и однозначная. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого вел YouTube-канал министерства.

Захарова напомнила о концепциях США, Великобритании и ЕС, общий смысл которых заключался в том, что только на поле боя можно будет определить победителя в конфликте на Украине.

«Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная. Из-за этого они вымещают злобу на мирном населении», — сказала представитель МИД РФ.

Она отметила, что украинские войска терпят неудачи в бою на том самом поле боя, куда их отправили западные кураторы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке Запада открыто встала на путь государственного терроризма. По его словам, Киев совершает диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, террористические акты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.