Байден предупредил о риске «потерять все» в случае победы Трампа

Демократы в США рискуют «потерять все» в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Бетесде, штат Мэриленд, перед донорами его президентской кампании, его слова приводит агентство Bloomerg.

«Каждый глава государства, с которым я общался, говорил: «Вы должны победить, вы должны победить». К сожалению, я думаю, что речь идет не столько обо мне, сколько о другом парне… Если мы проиграем, мы потеряем все», — заявил Байден.

Как отмечается в сообщении издания, предвыборный штаб Байдена все больше внимания уделяет Трампу как вероятному кандидату от республиканской партии, поскольку он готовится к матчу-реваншу 2020 года.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован низким рейтингом и результатами проведенных недавно опросов, глава государства интересовался у своих помощников, что они делают, чтобы это исправить.

Ранее в США рассказали, что вредит предвыборной кампании Байдена.