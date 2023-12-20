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Почти половина украинцев верят в разногласия между Залужным и Зеленским

КМИС: 43% украинцев верят в разногласия между Зеленским и Залужным

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Global Look Press

Почти половина украинцев верят, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет были опрошены с 4 по 10 декабря методом телефонного интервью.

В разногласия между Зеленским и Залужным верит 43% украинцев, но только 8% из них считают ситуацию серьезной, а 35% заявили, что это лишь недоразумение. 39% выразили мнение, что никакого конфликта нет, а 18% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

20 декабря опрос КМИС показал, что более 70% жителей Украины не поддержали бы отставку Валерия Залужного.

До этого Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с Валерием Залужным. При этом он подчеркнул, что Залужный обязан отвечать за результат на поле боя вместе с Генеральным штабом.

В воскресенье, 17 декабря, в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку.

Ранее Залужный рассказал о ситуации на фронте.

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