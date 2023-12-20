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В Грузии оценили выгоду от получения статуса кандидата в ЕС

В правящей партии Грузии не увидели финансовой выгоды от статуса кандидата в ЕС

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Global Look Press

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) не несет для Тбилиси финансовой выгоды. По его словам, это политический сигнал для страны, передает «Sputnik.Грузия».

«Мы должны говорить общественности правду. Нет никакой конкретной, ощутимой выгоды, связанной со статусом кандидата на членство в ЕС в финансовом и экономическом плане, но это важный политический посыл», — сказал Кобахидзе.

По его словам, сигнал от ЕС дает стране стимул обеспечить окончательную интеграцию с большой энергией.

Он опроверг информацию, что статус кандидата на вступление в Евросоюз несет финансовую и экономическую выгоду.

«Мы и тогда не лгали общественности, когда перспектива была туманной, и не говорим этого сейчас, когда нам уже предоставлен статус кандидата», — подчеркнул он.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры и премьер-министры стран — членов регионального содружества решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Как он отметил, это произошло в ходе итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее в Грузии поздравили граждан со статусом кандидата в ЕС на фоне карты России.

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