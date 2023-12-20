Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае победы России

Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим президенту России Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал Боррель.

Он предложил европейцам засучить рукава, чтобы избежать такого развития событий.

19 декабря агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что европейские страны — члены НАТО обсуждают возможные последствия полной победы России в конфликте с Украиной для альянса.

В этот же день Bloomberg написал, что Украине вряд ли удастся совершить существенный прорыв на поле боя даже в случае, если она получит помощь от Европейского союза и США.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.

Ранее в США указали на снижение перспектив ВСУ без помощи Запада.