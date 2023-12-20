Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае победы России

Боррель: ЕС будет испорчен в случае победы России и продолжения конфликта в Газе

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Евросоюз может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим президенту России Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал Боррель.

Он предложил европейцам засучить рукава, чтобы избежать такого развития событий.

19 декабря агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что европейские страны — члены НАТО обсуждают возможные последствия полной победы России в конфликте с Украиной для альянса.

В этот же день Bloomberg написал, что Украине вряд ли удастся совершить существенный прорыв на поле боя даже в случае, если она получит помощь от Европейского союза и США.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.

Ранее в США указали на снижение перспектив ВСУ без помощи Запада.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами