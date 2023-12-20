Трамп заявил, что не читал Гитлера

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не читал Адольфа Гитлера. Об этом бывший глава государства сообщил на митинге в штате Айова, его слова приводит американская газета Politico.

«Я никогда не читал (Гитлера. – прим. ред.)», — заявил Трамп.

До этого сообщалось, что в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США.

Трамп в субботу усилил свою «и без того провокационную» риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире. Бывший президент заявил, что мигранты «отравляют кровь» США.

Ранее сообщалось, что бывшая жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в1990 году рассказала, что экс-президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер регулярно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.