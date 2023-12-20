Главы МИД России и Египта заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил «на полях» сессии российско-арабского форума с египетским коллегой Самехом Шукри вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной, стороны заявили о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломаты особый упор сделали на катастрофической гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Лавров выразил Египту признательность за оказание помощи в обеспечении безопасного выезда граждан России из сектора Газа с начала ноября.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса в соответствии с нормами международного права...» — указано в заявлении.

Министры подчеркнули, что должно быть создано независимое государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Лавров и Шукри также рассмотрели вопросы урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане.

На этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция распространится на новые районы в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.