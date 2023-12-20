В США предложили Украине новую стратегию в конфликте с Россией

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина в 2024 году сосредоточилась на создании собственного оружия. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, в США предлагают украинцам сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства своего оружия. Отмечается, что целью этого плана является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Россия согласилась на переговоры в конце 2024-го или в начале 2025 года.

20 декабря издание Bloomberg писало, то тупиковая ситуация в рамках украинского конфликта может сработать в пользу России. Запад уже думает над последствиями для НАТО победы РФ в конфликте на Украине.

В этот же день Newsweek выпустил статью, в которой говорится, что Украина начала терять уверенность в своих силах.

До этого Financial Times сообщил, что в конгрессе США отложили слушания по вопросу помощи Украине на 2024 год.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.