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В США предложили Украине новую стратегию в конфликте с Россией

NYT: США предлагают Киеву сосредоточиться на производстве собственного оружия

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина в 2024 году сосредоточилась на создании собственного оружия. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, в США предлагают украинцам сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства своего оружия. Отмечается, что целью этого плана является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Россия согласилась на переговоры в конце 2024-го или в начале 2025 года.

20 декабря издание Bloomberg писало, то тупиковая ситуация в рамках украинского конфликта может сработать в пользу России. Запад уже думает над последствиями для НАТО победы РФ в конфликте на Украине.

В этот же день Newsweek выпустил статью, в которой говорится, что Украина начала терять уверенность в своих силах.

До этого Financial Times сообщил, что в конгрессе США отложили слушания по вопросу помощи Украине на 2024 год.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.

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