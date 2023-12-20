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В США указали на снижение перспектив ВСУ без помощи Запада

MWM: у ВСУ снижаются перспективы на поле боя из-за отсутствия помощи Запада

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Reuters

Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на положительный результат в конфликте с Россией практически отсутствуют. Такую точку зрения высказал журнал Military Watch Magazine.

Как следует из текста, элитные подразделения ВСУ все чаще сообщают о нехватке оборудования, что препятствует проведению операций. Такое развитие событий в сочетании с большими потерями с начала контрнаступления привело к тому, что прогнозы о военных перспективах Киева становятся все более мрачными, отмечает MWM.

В материале указывается, что Соединенные Штаты потеряли интерес к финансированию Украины. Это объясняется провалом контрнаступления и высоким уровнем коррупции, считают авторы.

Отсутствие финансовой поддержки от США может привести Киев к катастрофе, так как прекратятся военные операции и обрушится сфера государственных услуг, констатирует журнал.

До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

Ранее Зеленский оценил шансы на продолжение помощи со стороны США.

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