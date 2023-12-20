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Путин не жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Ходорковского* в 2013 году

Песков заявил, что Путин не жалеет о помиловании Ходорковского в 2013 году

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Андрей Стенин/РИА Новости

Президент принял решение о помиловании бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) в 2013 году, исходя из человеческих соображений, и не жалеет о своем решении. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Газеты.Ru». Он добавил, что заверения Ходорковского так и остались на бумаге.

«Я не думаю (что Путин жалеет о помиловании Ходорковского. – Газета.Ru). Тогда, собственно, вы знаете, тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба, и действительно президент, исходя из чисто человеческих и гуманитарных соображений, принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге. Не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого вами гражданина», — сказал он.

20 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. До этого президент заявил, что к нему поступило прошение о помиловании от Михаила Ходорковского. При этом адвокаты Ходорковского сообщали СМИ, что им ничего не известно о прошении бизнесмена.

Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года.

Ранее в США отказались признать дело «ЮКОС против РФ» неподсудным.

*  признан в РФ иностранным агентом
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