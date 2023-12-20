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В Кремле рассказали, повлияет ли на выборы всплеск простудных заболеваний

Песков: всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, он сезонный

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Pexels

Всплеск простудных заболеваний в России является сезонным, он не повлияет на выборы президента Российской Федерации в 2024 году. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле не планируют вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Каких-то индикаций в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем. А что касается президента, что самое главное для нас, — для обеспечения его безопасности, в том числе эпидемиологической, делается все необходимое», — сказал Песков.

До этого в управлении Роспотребнадзора по городу Москве заявляли, что ношение масок в столице носит рекомендательный характер. В ведомстве назвали ношение масок в общественных местах вопросом личной ответственности перед собой и окружающими.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о мерах в связи с ростом заболеваемости ковидом (COVID-19) заявлял, что масочный режим в Кремль пока не возвращают.

Ранее стало известно, что причиной затяжной простуды у россиян могут быть 300 возбудителей.

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