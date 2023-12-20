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Грузию собрались пригласить на саммит НАТО в Вашингтоне

В НАТО не исключили приглашения Грузии на саммит в Вашингтоне в 2024 году

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@JavierColominaP/Twitter

Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина допустил, что Грузия будет приглашена на саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году. Его слова приводит телеканал Imedi.

«По моему мнению, Грузия будет приглашена и представлена. Пока не знаю, на каком уровне, но считаю, что есть достаточно оснований полагать, что Грузия будет приглашена. Трудно говорить о том, поступит ли приглашение на самом высоком уровне или на уровне министра, но я верю и уверен, что Грузия будет представлена на саммите», — сказал Коломина.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Североатлантическому альянсу следует давать странам-кандидатам конкретные рекомендации по примеру Евросоюза.

До этого председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая заявил, что партнеры Тбилиси в Североатлантическом альянсе поддерживают курс республики на вступление в блок.

«Наша страна полностью соответствует критериям вступления в альянс, у нее есть не только желание, но и возможность и опыт внести свой вклад в безопасность евроатлантического пространства», — отметил Берая.

Ранее в Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики.

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