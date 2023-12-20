Сенатор в США раскритиковал отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Американский сенатор Джей Ди Вэнс раскритиковал решение суда в Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, заявив, что это отнимает права у американцев. Об этом сенатор сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это попытка использовать закон как оружие, чтобы отнять права у американцев...Судьи левого толка говорят американцам, что вы не можете голосовать за того, за кого вы хотите голосовать? Это нелепо», — заявил Вэнс.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Ранее конгрессмен Джексон прокомментировал отстранение Трампа от праймериз в Колорадо.