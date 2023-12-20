В Кремле согласились с позицией Зеленского по переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что вопрос переговоров с Украиной неактуален. Так он ответил на заявление Владимира Зелинского, который сказал, что что переговоры с РФ неактуальны для Киева.

По словам Пескова, для переговорного процесса еще нет базиса, фундамента.

«С тех пор как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров — после этого нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной», — отметил Песков.

Он добавил, что «формула мира», которую предлагает Владимир Зеленский, не имеет потенциала на результаты. По его словам, здесь нужно сначала «раскрыть глаза» и обратить внимание на факт, что эту самую «формулу» пытаются формировать без участия России. Подобное Песков назвал абсурдным процессом.

До этого Зеленский выразил уверенность в том, что США «не предадут» страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку.

Ранее Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге.