Кандидат в президенты США поддержал Трампа после запрета участвовать в местных праймериз

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал отказаться от участия в местных праймериз республиканцев в Колорадо до тех пор, пока имя экс-президента США Дональда Трампа не вернут в бюллетень. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я обещаю отказаться от участия в праймериз Республиканской партии Колорадо до тех пор, пока Трампу также не разрешат участвовать в голосовании», — заявил Рамасвами.

Он также призвал других кандидатов на пост президента США – Рона Десантиса, Криса Кристи и Ники Хейли – сделать то же самое.

По словам Рамасвами, иначе упомянутые политики одобряют запрет Трампу участвовать в местных праймериз.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Ранее Трамп-младший предсказал, как на его отце отразится отстранение от праймериз в Колорадо.