В Армении ответили на слова Пашиняна о бездействии российских миротворцев

Власти Армении «связали руки» российским миротворцам, когда был подписан документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, заявил экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. Слова о бездействии миротворцев он в беседе с НСН объяснил желанием премьер-министра страны «оправдаться» перед своими соотечественниками.

Пашинян ранее заявил, что миротворцы из России «не защитили» мирное население Карабаха. Абовян на это заявил, что Армения подписала документ о признании Карабаха за Азербайджаном в нарушение договоренностей.

«Попытка оправдать собственное решение об уничтожении Арцаха и списать все на русских четко ложится в логику действий властей. Без российских миротворцев была бы резня», — убежден экс-депутат.

Напомним, в начале октября Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. м, что включает в себя Нагорный Карабах. Обвинения в безразличии властей к Карабаху он назвал «неблагодарностью», заявив, что делает все возможное для будущего своей страны.

Ранее премьер-министр Армении также оценил возможность заключения мира с Азербайджаном.