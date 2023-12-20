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В Армении ответили на слова Пашиняна о бездействии российских миротворцев

Экс-депутат Нацсобрания Армении Абовян: Пашинян сам «связал руки» миротворцам РФ

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Власти Армении «связали руки» российским миротворцам, когда был подписан документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, заявил экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. Слова о бездействии миротворцев он в беседе с НСН объяснил желанием премьер-министра страны «оправдаться» перед своими соотечественниками.

Пашинян ранее заявил, что миротворцы из России «не защитили» мирное население Карабаха. Абовян на это заявил, что Армения подписала документ о признании Карабаха за Азербайджаном в нарушение договоренностей.

«Попытка оправдать собственное решение об уничтожении Арцаха и списать все на русских четко ложится в логику действий властей. Без российских миротворцев была бы резня», — убежден экс-депутат.

Напомним, в начале октября Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. м, что включает в себя Нагорный Карабах. Обвинения в безразличии властей к Карабаху он назвал «неблагодарностью», заявив, что делает все возможное для будущего своей страны.

Ранее премьер-министр Армении также оценил возможность заключения мира с Азербайджаном.

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