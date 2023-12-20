В США допустили победу РФ на Украине

Тупиковая ситуация в рамках украинского конфликта может сработать в пользу России, западные союзники думают над последствиями для НАТО победы РФ в конфликте на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Союзники Украины начинают обдумывать сценарии, если тупиковая ситуация сработает в пользу России, и последствия победы Кремля для Организации Североатлантического договора. Члены НАТО начинают переоценивать риски, связанные с осмелевшей Россией», — говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, президент Украины Владимир Зеленский «пытается успокоить» страну на фоне сложившейся ситуации, когда помощь со стороны Запада находится под вопросом.

При этом подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин «ясно дал понять», что у России нет планов отступать или идти на компромисс в украинском конфликте.

До этого сообщалось, что западные страны обсуждают вариант с «заморозкой» конфликта на Украине, при таком сценарии Киев может занять оборонительную позицию, а интенсивность боевых действий может пойти на спад.

Ранее в США заявили о неуверенности Украины.