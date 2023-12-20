В Москве появятся терминалы электронного голосования для иногородних

В Москве до начала голосования в рамках президентских выборов — 2024 появятся цифровые участки, на которых смогут проголосовать иногородние. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Памфиловой, люди из других городов смогут отдать свой голос через терминалы электронного голосования, если подадут соответствующую заявку за три дня до первого дня выборов.

Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая. О своем намерении баллотироваться уже объявили действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Путин уже подал документы в ЦИК.

Ранее в ЦИК сообщили, когда решат, будет ли использоваться ДЭГ на выборах президента.