В Белоруссии заявили об увеличении интенсивности разведки против Москвы и Минска

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что интенсивность разведки против Москвы и Минска выросла в последнее время. Об этом он рассказал в интервью изданию «Национальная оборона».

По словам Вольфовича, заметно выросла интенсивность всех видов разведки.

«Разведывательные самолеты совершают около 30-35 вылетов в неделю», — отметил секретарь белорусского Совбеза.

Он добавил, что НАТО активно осваивает воздушное пространство соседних с Белоруссией государств — стран Прибалтики и Польши.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Запад обернет ближневосточный конфликт против Ирана.

По его словам, кризис на Ближнем Востоке способствует тому, что недружественные западные страны направляют острие конфликта против Ирана.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.