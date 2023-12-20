В США призвали Израиль к более точечным ударам по ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства. По ее словам, то, как еврейское государство защищает себя, «имеет значение», передает MSNBC.

«Наша позиция всегда заключалась в том, что Израиль имеет право защищать себя без каких-либо вопросов. И то, как это происходит, имеет значение», — заявила Харрис.

Она отметила, что слишком много невинных палестинцев на территории сектора Газа страдают из-за тактики ЦАХАЛ в борьбе с радикальной группировкой. По ее словам, Соединенные Штаты ясно изложили свою точку зрения в конфликте.

«Мы ясно изложили нашу точку зрения на этот вопрос — чтобы произошло снижение интенсивности и стало больше точности в том, как Израиль преследует ХАМАС и его руководство», — подчеркнула вице-президент США.

До этого сообщалось, что США могут потерять международный авторитет и рискуют не справиться с другими геополитическими кризисами в мире, продолжая оказывать поддержку Израилю.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не будет выставлять Израилю сроки ведения боевых действий против радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа.