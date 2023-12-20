Сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения может посыпаться разом и в один миг. Такое предположение в эфире Tsargrad.tv сделал политический обозреватель Андрей Перла. От России, по его словам, требуется не упустить эту ситуацию и «дожать».

«Произойдет так, что [президент Украины Владимир] Зеленский однажды просто не вернется из своей очередной заграничной поездки. Неважно, в Аргентину, в Вашингтон или еще куда. И он больше будет не нужен. И вообще никакой президент так называемой Незалежной больше будет не нужен», — сказал Перла.

Чтобы это случилось, по его словам, Россия должна избежать соблазна переговоров и выполнить все поставленные цели специальной военной операции.

20 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года.

По его словам, украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Глава региона рассказал, что в ВСУ сильно садится наступательный потенциал, также отсутствуют снаряды и достаточная подготовка.

Ранее Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге.