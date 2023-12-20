Политолог сравнил Финляндию с «обезьяной из анекдота»

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что развертывание вооружений НАТО в Финляндии станет большой угрозой для Москвы. По мнению политолога, Хельсинки стоит тщательно подумать, прежде чем портить отношения с РФ.

«Власти этого государства, как, впрочем, и многих других европейских стран, забыли о том, что представляет собой Россия, и, самое главное, о том, чем Россия должна быть. Прямо сейчас Хельсинки находится в положении той макаки из анекдота, которая никак не могла определиться, умная она или красивая», — сказал политолог.

Он добавил, что Финляндия оказалась перед судьбоносным выбором, от которого зависит развитие не только ее политики, но и экономики.

Представитель Кремля до этого подчеркивал, что напряженность в отношениях России и Финляндии усилится, если Хельсинки подпишут с Вашингтоном договор о доступу к военным базам.

Российская сторона, по его словам, может только сожалеть в этой связи, потому что между двумя странами были «прекрасные отношения, никто никому не угрожал, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение».

14 декабря финская газета Helsingin Sanomat писала, что военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. По его данным, открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки.

Ранее посла Финляндии вызвали в МИД России.