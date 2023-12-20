Мишааль Ас-Сабах официально стал эмиром Кувейта

Новый эмир Государства Кувейт Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принес присягу перед национальной ассамблеей и официально стал главой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кувейтское телевидение.

Предыдущий эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года. Он скончался 16 декабря в возрасте 86 лет.

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 27 сентября 1940 года в семье шейха Ахмеда I и его жены Марьям Малит аль-Хувайла. На протяжении всей жизни занимал различные должности, в том числе был заместителем командующего национальной гвардии.

До этого, в ноябре, сообщалось, что бывшего министра обороны и внутренних дел страны Халида аль-Джаррах аль-Сабаха приговорили к семи годам тюремного заключения за нецелевое использование военных средств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Кувейта вопрос отмены виз.