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В Словаки прошли антиправительственные акции

TV Markiza: в Словакии состоялись массовые антиправительственные митинги

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Depositphotos

В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги. Об этом сообщает TV Markiza.

По данным телеканала, в митингах приняли участие тысячи человек. Они выступали против решения кабинета министров упразднить управление специальной прокуратуры, а также против вступающих в силу с 2024 года правительственных мер по экономии средств государственного бюджета. По мнению протестующих, такие решения могут привести к снижению уровня жизни в стране.

Отмечается, что самая крупная акция протеста прошла в Братиславе. Протестующие собрались на площади Словацкого национального восстания. В Кошице на протест собрались более 2 тысяч человек, в Банска-Быстрице — около 1 тысячи человек.

До этого министр экономики Словакии Дениса Сакова заявляла, что стране удалось добиться исключения из санкций ЕС, позволяющего использовать нефть из РФ для выпуска нефтепродуктов в течение 2024 года.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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