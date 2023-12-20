Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен поддержал слова Трампа о мигрантах, «отравляющих кровь» США

Сенатор Табервилл поддержал слова Трампа о мигрантах, отравляющих кровь США

close
100%
Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл поддержал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что мигранты «отравляют кровь» страны. Он подчеркнул, что «был зол» на Трампа за то, что он не выступил жестче, передает The Hill.

«Я злюсь, что он оказался не жестче, потому что вы видели, что происходит на границе?» — заявил Табервилл.

До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя предвыборной кампании Байдена и вице-президента Камалы Харрис Аммара Муссу.

«Сегодня вечером Дональд Трамп показал свои образцы для подражания, повторяя Адольфа Гитлера», — приводит газета заявление Муссы.

Как отмечается в сообщении издания, Трамп в субботу усилил свою «и без того провокационную» риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире. Бывший президент заявил, что мигранты «отравляют кровь» США.

Ранее Байден не удивился цитированию Трампом слов Путина.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами