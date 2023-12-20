Конгрессмен поддержал слова Трампа о мигрантах, «отравляющих кровь» США

Американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл поддержал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что мигранты «отравляют кровь» страны. Он подчеркнул, что «был зол» на Трампа за то, что он не выступил жестче, передает The Hill.

«Я злюсь, что он оказался не жестче, потому что вы видели, что происходит на границе?» — заявил Табервилл.

До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя предвыборной кампании Байдена и вице-президента Камалы Харрис Аммара Муссу.

«Сегодня вечером Дональд Трамп показал свои образцы для подражания, повторяя Адольфа Гитлера», — приводит газета заявление Муссы.

Как отмечается в сообщении издания, Трамп в субботу усилил свою «и без того провокационную» риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире. Бывший президент заявил, что мигранты «отравляют кровь» США.

Ранее Байден не удивился цитированию Трампом слов Путина.