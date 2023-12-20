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В США отложили обсуждения по помощи Украине

FT: в конгрессе США отложили слушания по помощи Украине на 2024 год

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Depositphotos

Разногласия между представителями Демократической и Республиканской партий по проблемам миграции из Мексики привели к тому, что в конгрессе не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайной помощи Украине до начала Рождественских каникул, поэтому слушания пришлось отложить на января 2024 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам лидера демократов в американском сенате Чака Шумера, представители обеих партий хорошо осознают, что необходимо еще многое сделать для принятия закона, способного защитить благополучие Соединенных Штатов и западного мира в целом.

Конгрессмен подчеркнул, что сейчас есть одна цель — решить эти вопросы в январе.

В свою очередь обозреватель The Washington Post Франческа Эбель заявила, что в то время как западная помощь Украине затормозилась в США и Евросоюзе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на поле боя оказалась в патовой ситуации, а президент России Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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