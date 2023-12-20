Зеленский рассказал об отношениях с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с журналистами по итогам года, что у него рабочие отношения с главнокомандующим Вооруженных сил страны Валерием Залужным. Его слова приводит ТАСС.

Ранее СМИ неоднократно утверждали, что между президентом и главкомом появились разногласия ввиду событий на фронте.

«Рабочие у меня отношения с Залужным», — подчеркнул Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Залужный обязан отвечать за результат на поле боя вместе с Генеральным штабом. По словам президента, есть много вопросов в связи с контрнаступлением, «что-то было, чего-то не было».

На вопрос одного из журналистов, планирует ли Зеленский увольнять Залужного, он ответил: «Планирую работать».

Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге привело то, что направление удара было раскрыто заранее. Несмотря на то, что на юге тепло, «с Россией, у которой оружия больше, это так не работает», добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.