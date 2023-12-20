Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений России и Китая отвечает их интересам

Взаимодействие Российской Федерации и Китайской Народной Республики является стратегическим выбором, основанным на фундаментальных интересах двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине, передает ТАСС.

Си Цзиньпин добавил, что Китай поддерживает народ России на выбранном им пути развития.

В ходе этой же встречи китайский лидер отметил, что поставленная пять лет назад им и президентом РФ Владимиром Путиным задача довести объем торговли между Китаем и Россией до $200 млрд выполнена с опережением.

Мишустин в свою очередь заявил, что Россия и Китай достигли положительных результатов в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей.

Премьер-министр России прибыл в Китай 18 декабря в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.