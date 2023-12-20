Конгрессмен Джексон прокомментировал отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в соцсети X раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз, охарактеризовав происходящее как «последние дни этой страны».

«Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски!» – написал он в публикации.

По мнению Джексона, оппоненты Трампа «знают», что не могут победить его, поэтому таким образом «фальсифицируют выборы».

20 декабря Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг сразу же заявил, что решение суда в Колорадо является ошибочным и пообещал незамедлительно его обжаловать в высшей судебной инстанции страны.

Ранее сообщалось, что суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году.

Ранее американский президент Джо Байден прокомментировал тот факт, что Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина.