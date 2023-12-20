Гаврилов рассказал, что говорят в кулуарах форума ОБСЕ об Украине

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что в кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину.

По его словам, на открытых заседаниях ФСОБ западные делегации не показывают каких-либо изменений в риторике и продолжают утверждать, что будут поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

«Но в кулуарах мы получаем все больше комментариев о том, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину», — сказал Гаврилов.

Также он добавил, что весь мир убедился, что российская экономика выстояла перед лицом «адских санкций» Запада.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что есть прогресс на связанных с дальнейшим оказанием военной помощи Украине переговорах в конгрессе США об ужесточении контроля на американо-мексиканской границе.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.