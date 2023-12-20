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СМИ сообщают, что США не поддержали украинскую антироссийскую резолюцию в ООН

Huffpost: США отказались поддержать украинскую антироссийскую резолюцию в ООН

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Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о «зверствах» Советского Союза во время Второй мировой войны, пишет Huffington Post.

По данным журналистов, представительство Украины при ООН осенью обратилось к американским коллегам с просьбой помочь с продвижением этой резолюции. В Киеве полагали, резолюция должна была подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев».

«США дали ответ: сейчас неподходящее время», — пишут авторы статьи.

Также в публикации говорится, что предложение было отклонено по «неясным причинам». Однако, по словам источника из американской администрации, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что есть прогресс на связанных с дальнейшим оказанием военной помощи Украине переговорах в конгрессе США об ужесточении контроля на американо-мексиканской границе.

В США заявили о предновогоднем «триумфе Путина».

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